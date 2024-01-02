***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 19:00
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projesinin sinema dağıtım anlaşması A90 Film Yapım ve Dağıtım AŞ ile imzalanmış olup, 12 Ocak 2024 tarihinde yayına girecek filmimizin izleyicilerden gelen yoğun talepler değerlendirilerek 5 Ocak 2024'te ön satışa açılması konusunda karar alınmıştır. Ön satış kanalları filmin ve iştirakimiz Böcek Yapım'ın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231594
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