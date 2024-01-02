***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştirakleri Otto Entertainment Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projesinin sinema dağıtım anlaşması A90 Film Yapım ve Dağıtım AŞ ile imzalanmış olup, 12 Ocak 2024 tarihinde yayına girecek filmimizin izleyicilerden gelen yoğun talepler değerlendirilerek 5 Ocak 2024'te ön satışa açılması konusunda karar alınmıştır. Ön satış kanalları filmin ve iştirakimiz Böcek Yapım'ın sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231594BIST