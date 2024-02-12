***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2004 ve 09.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştirakleri Otto Entertainent Yapım Yatırım AŞ yatırımı ve Böcek Yapım Prod. Org. Hiz. Tic. AŞ'nin prodüksiyonuyla hayata geçen 3391km sinema filmi projemiz yayına girdiği 12 Ocak 2024 tarihinden 11 Şubat 2024 tarihine kadarki yayın döneminde izleyici sayısı toplam 900.361 kişiye ulaşmıştır.Bu seyirci sayısına 09.02.2024 tarihinde KAP da yayınladığımız Azerbeycan seyirci sayısı dahil değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248773BIST