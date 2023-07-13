***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
13.07.2023 18:58
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
YAKIN İZLEME PAZARI
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
ALT PAZAR
Başvuru Tarihi
13/07/2023
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul A.Ş.'de Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. nin Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında " ALT PAZAR " a geçiş konusunda başvuru kararı alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171686
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.315
En Yüksek
6.437
18:0526,0463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0802
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0263
18:0529,2092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1452
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
18:051.643,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.643,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.639,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0181
|26,0346
|% -0,35
|
|Euro
|29,2034
|29,2183
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0548
|34,2256
|% 0,68
|
|Frank
|30,2283
|30,4104
|% 0,81
|
|Riyal
|6,9253
|6,9601
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|1,24
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.578
|10.786
|-40,00
|
|Yarım
|5.289
|5.418
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.653
|2.709
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,69
|0,42
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:58ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 187, 679 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 37.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 865 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN