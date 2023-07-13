***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi13/07/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYAKIN İZLEME PAZARIGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformALT PAZARBaşvuru Tarihi13/07/2023Başvuru SonucuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul A.Ş.'de Yakın İzleme Pazarında işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. nin Kotasyon Yönergesi'nin 36.maddesi kapsamında " ALT PAZAR " a geçiş konusunda başvuru kararı alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171686BIST