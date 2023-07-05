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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2023 14:40
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışında nominal sermaye ve satış fiyatı değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 70.238.047 İhraç tutarı için uygulanacak fiyat 101,16 TL den 126,45 TL ye yükseltilmiştir. Bundan dolayı nominal sermaye artışı 555.461 TL olması nedeniyle düzeltme işlemi yapılmaktadır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.080.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 7.635.461

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
OTTO, TRETTUR00019 7.080.000 555.461 7,84549 OTTO, TRETTUR00019 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.080.000 555.461,000 7,84549

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Otto Holding AŞ'nin (Şirket) 35.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.080.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Şirket'in hâkim ortağı Otto Capital Danışmanlık AŞ'ye tahsisli olarak satılacaktır. Pay başına satış fiyatı, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tespit edilecektir. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 70.238.047 TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacaktır. Konuya ilişkin SPK kararı 21.06.2023 tarih ve 2023/36 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. 22.06.2023 tarihi itibari ile TSP prosedürü çerçevesinde fiyatın tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır. Belirlenen fiyat aralığında bulunan 101,16 TL fiyatından ilgili satış işleminin gerçekleştirilmesi hususunda karar alınmış olup, SPK tarafından verilecek onayın ardından ihraç belgesi de duyurulacaktır. Ayrıca Tahsisli Sermaye Artışına katılan Otto Capital Danışmanlık A.Ş. ihraç edilecek yeni payları 1 yıl süre ile Borsa 'da satmayacağına dair Taahhütnameyi de SPK 'ya vermiştir. Ancak SPK belirlenen fiyatın baz fiyattan aşağı olmaması gerektiğini Şİrketimize bildirmiştir. Bından dolayı 126,45 TL işkem fiyatı uygulanacağından nominal sermaye ertışı 555.461 TL ve 555.461 adet olarak değişiklik yapılası gerekmiştir. Tahsisli sermaye artırımı hakkında gelişmeler oldukça ek bilgilendirmeler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165829


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