***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.05.2023 14:08
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2022 ve 09.01.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.12.2022 tarihinde kamuoyuna açıklandığı üzere tahsisli sermaye artırımı yapmaya karar vermişti.Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda 9 Ocak 2023 tarihinde duyurusu yapılmıştı. Ancak Tahsis Sermaye Artırım tutarının 70.238.047 TL olarak revize edilmesi ve tesbit tarihinin 31.03.2023 olarak belirlenmesi ndeniyle mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması ve hakim ortağımız Otto Capital Danışmanlık A.Ş. tarafından daha önce çeşitli tarihlerde Şirket' e sağlanan 70.500.000 TL tutarındaki alacaklarına mahsup edilmesi suretiyle Otto Capital Danışmanlık A.Ş.'ye
Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda değişiklik meydana gelmiştir. Yeni rapor
ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147277
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|| -59,49
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|HURGZ
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|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.653
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
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|% 9,78
|
|CANTE
|18,05
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|% 9,37
|
|GRTRK
|28,02
|941.766.459
|% -9,96
|
|PAMEL
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|% -8,15
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|% -7,96
|
|EMKEL
|5,93
|58.611.171
|% -7,92
|
|KOPOL
|37,30
|353.755.061
|% -6,84
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,65
|1.605.660.447
|% -5,27
|
|THYAO
|125,90
|1.408.818.798
|% -1,41
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|GUBRF
|218,80
|1.193.308.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|5,39
|474.763.322
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|ISCTR
|10,64
|636.856.310
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,28
|515.026.302
|% -0,64
|
|ASTOR
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|1.805.967.363
|% 4,96
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4928
|19,4972
|% 0,15
|
|Euro
|21,4797
|21,4929
|% 0,14
|
|Sterlin
|24,4950
|24,6178
|% 0,27
|
|Frank
|21,7604
|21,8915
|% -0,70
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-13,47
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|9.152
|9.291
|-40,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.496
|4.578
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|-0,12
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|B. Petrol
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|74,39
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