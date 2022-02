***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş Her türlü medya, film, prodüksiyon, içerik prodüksiyonu faaliyetlerine iştirak etmek,yatırım yapmak, belirtilen işlere ilişkin olarak telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali hakların satın alınması ve pazarlanması, lisans sözleşmeleri uyarınca yukarıdaki hakların satın alınması ve/veya kiralanması, telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali haklarının satın alınması ve pazarlanması 200000 200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 50000 50000 TRY 100 Bsğlı OrtaklıkOTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. Her türlü bilişim, oyun, elektrifikasyon gibi yenilikçi teknoloji ve girişimlere iştirak etme, yatırım yapma faaliyetlerinde bulunması 200000 200000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkOTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. OTTO Holding bünyesindeki ve/veya iktisap edilecek gayrimenkullerin bir konsept proje geliştirilerek değerlendirilmesi, artan değerle beraber kiraya verilmesi ve/veya işletilmesi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000847BIST