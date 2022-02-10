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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2022 15:27
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş Her türlü medya, film, prodüksiyon, içerik prodüksiyonu faaliyetlerine iştirak etmek,yatırım yapmak, belirtilen işlere ilişkin olarak telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali hakların satın alınması ve pazarlanması, lisans sözleşmeleri uyarınca yukarıdaki hakların satın alınması ve/veya kiralanması, telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali haklarının satın alınması ve pazarlanması 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi 50000 50000 TRY 100 Bsğlı Ortaklık
OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. Her türlü bilişim, oyun, elektrifikasyon gibi yenilikçi teknoloji ve girişimlere iştirak etme, yatırım yapma faaliyetlerinde bulunması 200000 200000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. OTTO Holding bünyesindeki ve/veya iktisap edilecek gayrimenkullerin bir konsept proje geliştirilerek değerlendirilmesi, artan değerle beraber kiraya verilmesi ve/veya işletilmesi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000847


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Altın Ons 1.862 1.862 34,50  
Altın Gr. 808 809 14,71  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,18  
B. Petrol 94,94 94,94 3,53  
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