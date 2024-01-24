***OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [OYAKC]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin, Oyak Denizli Çimento A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 23.01.2024 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 23.01.2024 tarihinde saat 22:32:36'da KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242372), 25.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin paylarının sayısı 1.246.578.406 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. paylarının 24.01.2024 tarihli kapanış fiyatı, 25.01.2024 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242430BIST