***OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
24.01.2024 11:24
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin, Oyak Denizli Çimento A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemine ilişkin pay dağıtımına 23.01.2024 tarihinde başlanacağına ilişkin açıklaması 23.01.2024 tarihinde saat 22:32:36'da KAP'ta yayımlandığından (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242372), 25.01.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin paylarının sayısı 1.246.578.406 fiili dolaşımdaki pay oranı ise %24 olarak dikkate alınacaktır.
21.08.2020 tarih ve 05.PRO.01 kodlu Özsermaye Hallerinde Payların Teorik / Referans Fiyatlarının Belirlenmesi konulu düzenlemenin 9.2. maddesi gereğince, Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. paylarının 24.01.2024 tarihli kapanış fiyatı, 25.01.2024 tarihinde teorik fiyat olarak alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242430
BIST
'
12:318.016
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 66,03
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:3130,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1085
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:3133,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,2424
|Açılış
|: 32,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:311.978,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.978,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.190.818
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|OYAYO
|27,08
|10.695.977
|% -4,98
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|SONME
|65,20
|5.350.150
|% -4,40
|
|THYAO
|251,00
|2.339.431.305
|% 0,88
|
|BINHO
|438,00
|1.940.439.922
|% 0,57
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|YKBNK
|21,30
|1.861.887.571
|% 2,21
|
|ISCTR
|24,48
|1.901.841.745
|% 2,51
|
|EKGYO
|9,31
|721.087.062
|% -0,96
|
|EREGL
|41,72
|1.846.027.577
|% -1,46
|
|REEDR
|24,78
|1.037.113.524
|% 5,63
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2776
|30,2845
|% 0,36
|
|Euro
|33,0403
|33,0478
|% 0,73
|
|Sterlin
|38,4276
|38,6203
|% 0,64
|
|Frank
|34,8173
|35,0270
|% 0,83
|
|Riyal
|8,0498
|8,0901
|% 0,30
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|911,21
|912,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,38
|969,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,21
|2.032,51
|% 0,66
|