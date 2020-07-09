***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:32
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858117
BIST
11:07118.961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 248,64
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.610
11:076,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8683
En Düşük
6,8526
11:077,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:07400,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,30
|Açılış
|: 400,21
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.240.434
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|24.078.924
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.036.353
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|3.589.295
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|41.285.958
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|7.930.962
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|27.636.375
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,45
|6.835.134
|% -8,92
|
|SNPAM
|8,93
|2.851.525
|% -7,27
|
|THYAO
|11,81
|954.342.444
|% 4,42
|
|EKGYO
|2,28
|471.808.131
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|409.131.120
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,53
|339.735.385
|% 5,10
|
|SISE
|6,45
|295.719.434
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,28
|471.808.131
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,27
|409.131.120
|% 0,00
|
|THYAO
|11,81
|954.342.444
|% 4,42
|
|TRKCM
|4,53
|339.735.385
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,82
|131.946.671
|% -2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6442
|8,6876
|% 0,25
|
|Frank
|7,2923
|7,3362
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,38
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|7,30
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,50
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,97
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,17
|0,04
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,25
|