***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:03
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858637
BIST
10:08113.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -2.311,04
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:086,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:087,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:08396,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,37
|Açılış
|: 396,58
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|676.222
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,69
|23.100.038
|% 6,96
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|DITAS
|24,88
|374.878
|% 4,98
|
|TSPOR
|6,24
|969.403
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|KENT
|790,10
|3.423.046
|% -9,70
|
|PEKGY
|8,75
|2.247.148
|% -9,04
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|AKBNK
|5,69
|25.658.657
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|TSKB
|1,24
|14.946.596
|% -0,80
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,59
|11.332.919
|% -5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% -0,18
|
|Frank
|7,2548
|7,2985
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|