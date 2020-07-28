***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 17:51
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862732
BIST
17:541.155
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -40,94
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.155
17:546,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
17:548,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0840
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
17:54436,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 7,24
|Açılış
|: 436,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|78.807.271
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|98.989.399
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|44.321.408
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.736.387
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.598.446
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.557.860
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|ITTFH
|3,60
|161.715.001
|% -9,77
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|EDIP
|2,55
|13.375.766
|% -9,57
|
|ASELS
|37,14
|2.680.808.209
|% -1,43
|
|GUSGR
|6,01
|2.068.162.804
|% 6,18
|
|KRDMD
|3,03
|1.312.548.302
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,24
|1.179.169.838
|% -3,45
|
|GARAN
|7,43
|1.165.356.472
|% -4,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.179.169.838
|% -3,45
|
|KRDMD
|3,03
|1.312.548.302
|% -2,57
|
|GUSGR
|6,01
|2.068.162.804
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,90
|295.467.905
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,70
|390.291.131
|% -7,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9579
|9,0028
|% 1,55
|
|Frank
|7,5443
|7,5898
|% 1,44
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|7,70
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,32
|
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