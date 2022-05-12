***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:47
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029627
BIST
11:402.407
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -47,03
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:4015,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0947
|Açılış
|: 15,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:4016,1916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0576
|Açılış
|: 16,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:40914,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,98
|Açılış
|: 914,61
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:38
|GLBMD
|7,15
|10.424.638
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.648.464
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.125.325
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|52.826.010
|% 9,42
|
|ACSEL
|55,35
|11.029.599
|% 7,58
|
|LIDFA
|6,21
|476.102
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|55.496.175
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|693.370
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.482.458
|% -9,95
|
|EMNIS
|22,90
|343.844
|% -6,53
|
|THYAO
|41,74
|1.233.607.955
|% -1,09
|
|SISE
|19,57
|857.214.612
|% -1,95
|
|KRDMD
|16,17
|808.872.039
|% -3,00
|
|EREGL
|33,16
|573.757.135
|% -2,87
|
|ASELS
|23,12
|560.907.001
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,70
|272.776.885
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,62
|395.532.831
|% -1,70
|
|DOHOL
|3,59
|216.291.517
|% -1,64
|
|ODAS
|2,36
|131.717.533
|% -3,67
|
|KRDMD
|16,17
|808.872.039
|% -3,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3840
|15,3878
|% 0,56
|
|Euro
|16,1309
|16,1725
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7036
|18,7974
|% 0,08
|
|Frank
|15,3862
|15,4789
|% 0,34
|
|Riyal
|4,0891
|4,1096
|% 0,53
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,36
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,24
|
Seans Raporu
11:38
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