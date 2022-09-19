***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 17:05
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064041
BIST
17:023.241
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -136,31
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.236
17:0218,3013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0218,4400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0550
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4600
En Düşük
18,4000
17:02979,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,95
|Açılış
|: 979,65
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:00
|SMRTG
|45,98
|108.828.876
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.089.875
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.523.967
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.416.365
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.660.903
|% 9,92
|
|HALKB
|8,95
|2.691.181.054
|% -9,96
|
|ISGYO
|15,38
|24.153.260
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|143.341.742
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.730.793
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.871.452
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,29
|4.314.177.509
|% -7,38
|
|GARAN
|19,66
|3.943.060.004
|% -9,73
|
|ASELS
|30,50
|3.160.185.449
|% -9,76
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|EKGYO
|4,00
|2.881.372.948
|% -8,47
|
|YKBNK
|7,00
|3.004.814.935
|% -4,50
|
|AKBNK
|11,29
|4.314.177.509
|% -7,38
|
|ISCTR
|7,90
|2.584.190.261
|% -9,82
|
|HALKB
|8,95
|2.691.181.054
|% -9,96
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2940
|18,2997
|% 0,24
|
|Euro
|18,3215
|18,3625
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7676
|20,8717
|% -0,09
|
|Frank
|18,8495
|18,9630
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8515
|4,8759
|% 0,16
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-11,18
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|-12,00
|
|Tam
|6.680
|6.764
|52,00
|
|Yarım
|3.255
|3.294
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,04
|90,04
|-1,31
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, ASELS, ISCTR
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, VESTL, TKFEN
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -131, 31 kaybederek (% -4.37 ) 2, 871
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, HKTM, DENGE, SMRTG
-
17:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, SKBNK, HALKB, NTHOL, IHLAS, TSKB, ISGYO