***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2023 11:23
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121488
BIST
13:065.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -29,45
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
13:0618,9703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0177
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
13:0620,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
13:061.117,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.117,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler13:05
|BVSAN
|54,75
|344.430.642
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|26.311.384
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.254.939
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|151.027.500
|% 9,79
|
|DOKTA
|48,10
|58.822.564
|% 9,32
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|33,06
|63.466.783
|% -8,62
|
|COSMO
|90,10
|52.330
|% -6,83
|
|TERA
|26,50
|45.138.899
|% -6,09
|
|DESA
|52,15
|3.806.073
|% -4,92
|
|EREGL
|41,20
|4.805.858.615
|% -4,14
|
|OYAKC
|47,48
|2.783.058.329
|% 1,28
|
|ISCTR
|14,45
|2.296.398.739
|% 1,76
|
|KRDMD
|21,30
|2.046.496.951
|% 1,91
|
|ASTOR
|51,50
|1.834.686.597
|% 5,10
|
|ADESE
|1,68
|264.016.842
|% 6,33
|
|ISCTR
|14,45
|2.296.398.739
|% 1,76
|
|YKBNK
|11,77
|1.478.489.469
|% 0,34
|
|EREGL
|41,20
|4.805.858.615
|% -4,14
|
|IHLAS
|0,92
|91.461.952
|% 1,10
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9548
|18,9703
|% 0,09
|
|Euro
|20,0985
|20,1077
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6585
|22,7721
|% 0,57
|
|Frank
|20,3042
|20,4265
|% 0,44
|
|Riyal
|5,0359
|5,0611
|% 0,04
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|3,31
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|1,59
|
|Cumhuriyet
|7.548
|7.662
|27,00
|
|Tam
|7.578
|7.629
|-1,00
|
|Yarım
|3.702
|3.733
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|-0,53
|