***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 17:25
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAKC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122779
BIST
17:485.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -57,77
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4818,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4820,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:481.131,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,82
|Açılış
|: 1.131,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERCB
|126,50
|308.123.262
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.987.572
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|440.973.121
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|434.882.532
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,76
|102.008.296
|% -9,45
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|ASTOR
|51,95
|5.166.658.856
|% 6,02
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ADESE
|1,66
|383.528.608
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9560
|18,9630
|% 0,05
|
|Euro
|20,2484
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,7997
|22,9140
|% 1,19
|
|Frank
|20,5366
|20,6603
|% 1,58
|
|Riyal
|5,0355
|5,0607
|% 0,03
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.638
|7.696
|66,00
|
|Yarım
|3.732
|3.766
|32,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,29
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|0,08
|
Seans Raporu
17:48
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17:58CANTE
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