***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 17:57
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221297
BIST
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17:567.926
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -82,88
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.913
En Yüksek
8.049
17:5628,8705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0589
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
17:5631,5645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1992
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
17:561.889,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -12,39
|Açılış
|: 1.889,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler17:54
|BINHO
|294,25
|1.191.706.849
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|83.696.486
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|117.746.388
|% 10,00
|
|INGRM
|726,00
|180.940.394
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|168.433.433
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.621.793.461
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.540.751
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|144.148.443
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|549.864.125
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|26.891.738
|% -9,96
|
|THYAO
|250,00
|6.874.995.193
|% -1,96
|
|ISCTR
|21,48
|3.358.059.987
|% -2,10
|
|AKBNK
|33,64
|2.980.946.107
|% -0,83
|
|SASA
|48,58
|2.792.123.148
|% -4,93
|
|ASELS
|48,36
|2.608.980.849
|% 0,75
|
|ISCTR
|21,48
|3.358.059.987
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,33
|1.088.989.241
|% -0,95
|
|ODAS
|10,97
|1.605.149.315
|% -5,27
|
|YKBNK
|19,06
|2.184.849.487
|% -1,45
|
|ZOREN
|5,05
|501.587.320
|% -1,37
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8523
|28,8705
|% -0,20
|
|Euro
|31,5469
|31,5645
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,2759
|36,4578
|% -0,88
|
|Frank
|32,7952
|32,9928
|% -0,48
|
|Riyal
|7,6710
|7,7095
|% -0,20
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,12
|% 0,66
|
|Platin
|927,66
|930,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,93
|1.029,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,34
|84,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,51
|2.036,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
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