***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2024 17:20
***OYAKC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAKC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258109
BIST
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18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0373
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0673
En Düşük
31,9669
18:0535,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0405
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
18:052.231,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -15,77
|Açılış
|: 2.231,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.218,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0557
|32,0628
|% 0,13
|
|Euro
|35,0338
|35,0708
|% 0,16
|
|Sterlin
|41,7724
|41,9818
|% -1,05
|
|Frank
|37,2061
|37,3926
|% -0,91
|
|Riyal
|8,7130
|8,7567
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|925,20
|926,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,75
|1.045,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,57
|82,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,85
|2.163,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
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17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
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17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
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17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem