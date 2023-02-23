***OYAKC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.02.2023 09:15
***OYAKC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OYAKC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Çimento A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116220
BIST
11:355.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,06
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
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5.116
En Düşük
5.044
11:3518,8790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,1580
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|Önceki Kapanış
|: 19,1550
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18,9095
En Düşük
18,8123
11:3520,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3200
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|Önceki Kapanış
|: 20,3800
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20,4295
En Düşük
19,9165
11:351.109,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.109,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
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1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:35
|SDTTR
|92,95
|71.268.768
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|64.395.146
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|11.462.561
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.940.020
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|42.675.825
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EREGL
|44,84
|1.433.048.868
|% -1,45
|
|THYAO
|138,40
|1.371.440.645
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|ASTOR
|32,86
|1.083.581.839
|% 5,80
|
|KRDMD
|20,96
|2.519.561.022
|% -7,17
|
|EKGYO
|8,12
|710.221.516
|% 1,00
|
|AKBNK
|16,43
|1.257.445.518
|% 2,30
|
|IZMDC
|6,07
|421.241.390
|% -6,62
|
|YKBNK
|9,38
|520.061.890
|% 2,40
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8760
|18,8790
|% 0,04
|
|Euro
|20,0348
|20,0420
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6825
|22,7962
|% 0,11
|
|Frank
|20,1874
|20,3090
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0158
|5,0410
|% 0,01
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.597
|7.652
|11,00
|
|Yarım
|3.712
|3.744
|5,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,07
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|0,54
|