***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi05.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06.04.2021-10303Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924075BIST