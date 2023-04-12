***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 19:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023, 30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
12.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.04.2023-10810
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137082
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2016
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.251,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.251,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3103
|19,3160
|% 0,16
|
|Euro
|21,2239
|21,2288
|% 0,96
|
|Sterlin
|24,0452
|24,1658
|% 0,58
|
|Frank
|21,4740
|21,6034
|% 0,91
|
|Riyal
|5,1331
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|11,72
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.252
|8,48
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.601
|8.677
|60,00
|
|Yarım
|4.201
|4.246
|29,00
|
|Çeyrek
|2.100
|2.123
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|0,28
|
|B. Petrol
|87,32
|87,32
|1,71
|