***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.11.2020 21:00
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TL
Ek Açıklamalar
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 10 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimiz'in %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci madde hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1.maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, 2- Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin yukarıda belirtilen mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanılmasına, bu kapsamda : (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına, (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına, (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına, 3- Söz konusu birleşmenin, Şirketler'in 30/09/2020 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine, 4- İlgili taraflardan gerekli her türlü izin ve onayın alınmasına, 5- Başvuru ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket'in A Grubu imza yetkili yöneticilerine yetki verilmesine, . karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887877
BIST