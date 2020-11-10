***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TLEk AçıklamalarOyak Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin 10 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 1- Şirketimiz'in %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci madde hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1.maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, 2- Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin yukarıda belirtilen mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanılmasına, bu kapsamda : (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına, (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına, (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına, 3- Söz konusu birleşmenin, Şirketler'in 30/09/2020 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine, 4- İlgili taraflardan gerekli her türlü izin ve onayın alınmasına, 5- Başvuru ve işlemlerin yapılması konusunda Şirket'in A Grubu imza yetkili yöneticilerine yetki verilmesine, . karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887877BIST