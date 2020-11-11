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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.11.2020 10:41
GÜNCEL HABERLER



***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020

Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı, Birleşme Sözleşmesi Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Oyak Çimento Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Oyak Çimento Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887909


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