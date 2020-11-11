***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ni devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 1.159.793.441Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 0 TL 0 TL 1.159.793.441 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirketimiz tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı, Birleşme Sözleşmesi Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Oyak Çimento Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Oyak Çimento Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887909BIST