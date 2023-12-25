***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2023 21:47
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş ile Birleşme İşlemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz tarafından, OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi' ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 PwC_OÇF_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229110
BIST