***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş ile Birleşme İşlemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarBugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketimiz tarafından, OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi' ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 PwC_OÇF_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229110BIST