***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.01.2024 09:56
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Temini için Kurula Yapılan Başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 03.01.2024
Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadili Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kurulun II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 20. Maddesine göre Onaylı ihraç belgesinin temini için SPK' na 03.01.2024 tarihinde ilgili belgeler ile müracaatta bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232340
BIST