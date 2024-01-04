***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Temini için Kurula Yapılan BaşvuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 03.01.2024Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadili Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kurulun II-23.2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 20. Maddesine göre Onaylı ihraç belgesinin temini için SPK' na 03.01.2024 tarihinde ilgili belgeler ile müracaatta bulunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232340BIST