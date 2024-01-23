***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Birleşmesi Nedeni ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 03.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.01.2024Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023Pay Dağıtım Tarihi 23.01.2024Ödeme Tarihi 25.01.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarakHalka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçları Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Hak Sahiplerinin hesaplarına 23/01/2024 tarihi itibarı ile aktarılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederizBirleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ_15.01.2024.pdf - DiğerEK: 2 SPK_ONAY_YAZISI_15.01.2024.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242372BIST