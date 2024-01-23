***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.01.2024 22:32
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Birleşmesi Nedeni ile İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Veren Payların Hak Sahiplerine Teslimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 03.01.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2024
Sermaye Tescil Tarihi 28.12.2023
Pay Dağıtım Tarihi 23.01.2024
Ödeme Tarihi 25.01.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 24.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak
Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçları Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde Hak Sahiplerinin hesaplarına 23/01/2024 tarihi itibarı ile aktarılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ_15.01.2024.pdf - Diğer
EK: 2 SPK_ONAY_YAZISI_15.01.2024.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242372
BIST