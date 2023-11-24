***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
24.11.2023 23:02
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 11/09/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşmesine karar verilmiş ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır.
Şirketimizin, Esas Sözleşme Tadili başvurusu T.C. Ticaret Bakanlığı'na bugün yapılmıştır. Başvuruya konu Esas sözleşmemizin, 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadil tasarısı ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220027
BIST
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18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0575
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1368
|Açılış
|: 31,4200
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|Önceki Kapanış
|: 31,4000
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31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.856,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 11,20
|Açılış
|: 1.856,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
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1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|324,50
|566.185.454
|% 10,00
|
|GLBMD
|46,44
|36.297.604
|% 10,00
|
|FONET
|31,52
|247.102.442
|% 9,98
|
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
|
|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
|% -9,98
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|LIDFA
|10,00
|334.294.331
|% -7,24
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
|
|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
|
|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
|
|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
|% 0,83
|
|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
|
|IHLAS
|1,28
|200.873.592
|% -3,76
|
|ZOREN
|4,98
|620.342.665
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8356
|28,8535
|% 0,10
|
|Euro
|31,5831
|31,6379
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,2610
|36,4429
|% 0,76
|
|Frank
|32,5879
|32,7843
|% 0,45
|
|Riyal
|7,6701
|7,7086
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|930,79
|938,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,10
|1.076,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,77
|2.002,77
|% 0,66
|