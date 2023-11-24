***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 11/09/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşmesine karar verilmiş ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu. Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır.Şirketimizin, Esas Sözleşme Tadili başvurusu T.C. Ticaret Bakanlığı'na bugün yapılmıştır. Başvuruya konu Esas sözleşmemizin, 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadil tasarısı ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220027BIST