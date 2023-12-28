***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023, 24.11.2023, 11.12.2023, 25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadili Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230307BIST