***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2023 19:15
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023, 24.11.2023, 11.12.2023, 25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak Esas Sözleşmesi'nin 7 numaralı Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi maddesinin tadili Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230307
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
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|Önceki Kapanış
|: 7.260
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7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0738
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
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29,4787
En Düşük
29,3340
18:0532,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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32,8921
En Düşük
32,5717
18:051.961,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.961,82
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|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
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1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4224
|29,4518
|% 0,24
|
|Euro
|32,6282
|32,6952
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,3324
|37,5197
|% -0,44
|
|Frank
|34,8100
|35,0197
|% 0,22
|
|Riyal
|7,8283
|7,8675
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.006,96
|1.008,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.131,55
|1.136,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,46
|2.072,85
|% 0,66
|
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
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ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem