***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme
10.06.2020 18:55
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 3 15/05/2020 21/05/2020 10082
Madde 7 04/06/2020 08/06/2020 10092
Madde 30 15/05/2020 21/05/2020 10082
Madde 37 15/05/2020 21/05/2020 10082
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850560
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05374,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 374,80
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6367
|8,6801
|% 0,17
|
|Frank
|7,1552
|7,1983
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8051
|1,8141
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,39
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.457
|0,90
|
|Tam
|2.500
|2.524
|-2,80
|
|Yarım
|1.220
|1.230
|0,50
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|40,68
|40,68
|-0,50
|
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