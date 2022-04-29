BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSGYO
|15,74
|60.923.447
|% 6,64
|OTTO
|36,20
|1.247.085
|% 6,47
|GMTAS
|3,44
|12.794.790
|% 5,52
|ISSEN
|19,90
|35.906.619
|% 3,92
|MOBTL
|1,74
|60.550.791
|% 3,57
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|14,8462
|14,8509
|% 0,41
|Euro
|15,6502
|15,6567
|% 0,63
|Sterlin
|18,5772
|18,6703
|% 1,17
|Frank
|15,1858
|15,2773
|% 0,24
|Riyal
|3,9438
|3,9636
|% 0,37
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|10,07
|Altın Gr.
|912
|912
|11,23
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,20
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,02
|B. Petrol
|109
|109
|2,06
Seans Raporu 18:05
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
- 17:58XU100 Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
- 17:57KORDS Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
- 17:56KNFRT Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
- 17:54UFUK Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem