***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022-30/09/2022 Ara dönem konsolide faaliyet raporu ekte PDF olarak sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077657BIST