***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi6 Aralık 2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliği1 Nolu fırının faaliyete geçmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar2014 yılında duruşuna karar verilmiş olan Mardin Çimento Şubesi 1 nolu klinker üretim hattı, güncel piyasa koşulları dikkate alınarak, modernizasyon ve bakım işlemleri tamamlanıp 2021 yılı Eylül ayı içerisinde devreye alınacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961255BIST