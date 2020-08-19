***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.094.127.212 1.008.395.351 598.923.337 548.031.585Satışların Maliyeti16 -968.508.918 -899.152.463 -526.554.154 -469.267.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.618.294 109.242.888 72.369.183 78.764.251BRÜT KAR (ZARAR)125.618.294 109.242.888 72.369.183 78.764.251Genel Yönetim Giderleri-88.179.881 -88.792.903 -49.833.144 -48.983.401Pazarlama Giderleri-10.557.946 -13.731.515 -6.167.740 -6.544.964Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.088.102 -4.390.842 -2.184.469 -2.271.286Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 53.307.858 37.830.841 36.005.152 22.838.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -39.542.541 -16.231.259 -25.124.891 -8.183.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.557.682 23.927.210 25.064.091 35.619.969Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 15.648.145 66.157.149 14.927.796 -4.390.778Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -15.375.432 -1.178.501 531.644 -3.194.974FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.830.395 88.905.858 40.523.531 28.034.217Finansman Gelirleri18 39.745.022 70.913.259 20.122.468 48.127.811Finansman Giderleri18 -69.818.536 -108.113.992 -38.887.496 -61.620.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.756.881 51.705.125 21.758.503 14.541.394Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.392.164 -14.938.936 -4.921.722 -9.120.813Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -18.760.248 -17.350.289 -7.291.063 -8.533.017Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 13.368.084 2.411.353 2.369.341 -587.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581DÖNEM KARI (ZARARI)1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (1 TL Nominal Bedelli) 15 0,00100000 0,05000000 0,01000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.682.691 179.276.879Dönem Karı (Zararı)1.364.717 36.766.189Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.364.717 36.766.189Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler140.341.009 135.173.047Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler76.360.761 68.319.356Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.827.293 19.479.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.815.362 11.036.567Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -21.121 1.493.967Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.033.052 6.949.147Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.788.597 34.306.423Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -13.175.293 -58.191.473Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler56.963.890 92.497.896Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.001.259 465.730Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.066.786 -2.337.079Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 2.728.758 -3.676.022Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 2.338.028 1.338.943Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 5.392.164 14.938.936Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -11.093.333 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler68.159.638 56.116.358Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 6.805.547 110.181.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.987.991 -861.367İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.793.538 111.042.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.858.287 6.193.603İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.793.075 2.958.831İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.651.362 3.234.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 27.264.632 27.173.199Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 24.140.747 -54.081.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 41.910.082 -40.974.693İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.657.862 -38.771.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.252.220 -2.202.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.582.324 8.407.550Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.139.718 -6.300.988İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.566.778 -25.937.639Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-15.957.704 5.053.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.587.985 463.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.587.985 463.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.865.364 228.055.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.065.562 -3.744.364Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 0 -7.536.383Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -25.117.111 -37.497.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-191.366.031 49.784.988İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 215.259 2.610.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -191.581.290 -144.083.797Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 191.258.666FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI64.444.074 -209.259.225İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-82.008.924 -54.515.327İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -82.008.924 -54.515.327Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.197.182.977 832.081.445Kredilerden Nakit Girişleri1.197.182.977 549.089.125İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 130.401.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 152.590.820Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.001.908.881 -888.543.911Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-978.496.606 -584.736.016İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-23.412.275 -151.217.075Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -152.590.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.156.445 -10.333.412Ödenen Temettüler0 -54.358.365Ödenen Faiz-53.839.946 -91.781.128Alınan Faiz18 13.175.293 58.191.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.760.734 19.802.642Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.483.121 -12.434.675NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.277.613 7.367.967DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 368.759.555 763.474.780DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 418.037.168 770.842.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 418.617.859 368.764.091Finansal Yatırımlar9 49.281.675 52.010.433Ticari Alacaklar4-5 655.013.388 661.666.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 5.513.522 1.525.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar649.499.866 660.140.871Diğer Alacaklar14.123.896 19.933.082İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.149.643 10.942.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.974.253 8.990.364Stoklar6 326.140.751 353.405.383Peşin Ödenmiş Giderler7 12.495.460 11.145.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar80.434 169.623Diğer Dönen Varlıklar46.893.691 24.909.531ARA TOPLAM1.522.647.154 1.492.004.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.522.647.154 1.492.004.420DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarDiğer Alacaklar4.307.021 3.190.514İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 10.865 24.501İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.296.156 3.166.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.498.038 32.770.040Maddi Duran Varlıklar8 1.790.708.067 1.669.065.111Kullanım Hakkı Varlıkları17.860.139 15.840.397Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.589.055 72.761.836Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 72.526.114 65.698.895Peşin Ödenmiş Giderler7 2.221.967 27.712.299Ertelenmiş Vergi Varlığı14 60.348.476 45.389.631Diğer Duran Varlıklar471.825 339TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.986.004.588 1.866.730.167TOPLAM VARLIKLAR3.508.651.742 3.358.734.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 417.112.712 154.232.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar417.112.712 154.232.221Banka Kredileri417.112.712 154.232.221Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 113.861.313 209.673.545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları113.861.313 209.673.545Banka Kredileri12 101.975.500 203.695.030Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 11.885.813 5.978.515Diğer Finansal Yükümlülükler12 260.546.035 81.545.026Ticari Borçlar4-5 379.632.922 337.722.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 81.892.006 66.234.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar297.740.916 271.488.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.312.217 11.494.826Diğer Borçlar13.544.736 11.961.490İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.206.049 3.778.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.338.687 8.182.501Türev Araçlar15.517.387 15.528.440Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 12.909.670 38.874.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 5.166.738 11.523.601Kısa Vadeli Karşılıklar34.757.894 25.088.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.993.654 1.981.297Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 29.764.240 23.107.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 2.150.724ARA TOPLAM1.271.361.624 899.795.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.271.361.624 899.795.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar72.336.689 37.418.064İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.336.689 37.418.064Banka Kredileri58.170.221 22.362.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.166.468 15.055.496Diğer Finansal Yükümlülükler12 116.000.000 296.000.000Diğer Borçlar0 3.576.650İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 3.576.650Türev Araçlar15.378.796 13.029.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 0 1.086.651Uzun Vadeli Karşılıklar113.188.773 96.554.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar104.800.229 88.437.078Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 8.388.544 8.117.913Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 456.036 892.603TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER317.360.294 448.558.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.721.918 1.348.354.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.919.929.824 2.010.380.211Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 785.527.741Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.324 234.324Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-509.965.946 -46.204.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.982.369 -13.283.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.982.369 -13.283.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.982.369 -13.283.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.779.091 6.262.691Yabancı Para Çevrim Farkları3.779.091 6.262.691Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları751.818.739 640.213.639Net Dönem Karı veya Zararı1.364.717 96.806.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.919.929.824 2.010.380.211TOPLAM KAYNAKLAR3.508.651.742 3.358.734.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -8.724.478 2.863.546 -5.860.932 19.202.679 378.885.658 1.054.123.773 0 2.329.380.536 2.329.380.536Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.315.202 -28.315.202 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546.771 -2.546.771 -1.450.299 36.766.189 32.769.119 32.769.119Dönem Karı (Zararı)36.766.189 36.766.189 36.766.189Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546.771 -2.546.771 -1.450.299 -3.997.070 -3.997.070Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-335.189.141 -335.189.141 -335.189.141Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-54.515.327 -54.515.327 -54.515.327Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.863.546 -2.863.546 -10.778.470 -1.245.989 4.109.535 -10.778.470 -10.778.470Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -11.271.249 -11.271.249 6.973.910 405.954.871 640.213.638 36.766.189 1.961.666.717 1.961.666.717Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 1.364.717 -8.817.711 -8.817.711Dönem Karı (Zararı)0 0 1.364.717 1.364.717 1.364.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -2.483.600 -10.182.428 -10.182.428Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi374.265.700 -463.761.540 45.546.377 -43.949.463 -43.949.463Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -509.965.946 -20.982.369 -20.982.369 3.779.091 405.954.871 751.818.739 1.364.717 1.919.929.824 1.919.929.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.364.717 36.766.189 16.836.781 5.420.581DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.698.828 -2.546.771 -12.374.526 -5.553.699Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.623.535 -3.183.464 -15.468.158 -6.942.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.924.707 636.693 3.093.632 1.388.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.924.707 636.693 3.093.632 1.388.425Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-2.483.600 -1.450.299 1.645.071 2.551.171Yabancı Para Çevrim Farkları-2.483.600 -1.450.299 1.645.071 2.551.171DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.182.428 -3.997.070 -10.729.455 -3.002.528TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.817.711 32.769.119 6.107.326 2.418.053Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.817.711 32.769.119 6.107.326 2.418.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870237BIST