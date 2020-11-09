***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.961.907.527 1.568.858.431 867.780.315 560.463.080Satışların Maliyeti16 -1.643.401.502 -1.364.468.986 -674.892.584 -465.316.523TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)318.506.025 204.389.445 192.887.731 95.146.557BRÜT KAR (ZARAR)318.506.025 204.389.445 192.887.731 95.146.557Genel Yönetim Giderleri-134.769.766 -135.073.668 -46.589.885 -46.280.765Pazarlama Giderleri-16.591.322 -19.343.146 -6.033.376 -5.611.631Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.007.259 -6.309.183 -1.919.157 -1.918.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 90.332.161 54.013.642 37.024.303 16.182.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -61.178.275 -24.591.633 -21.635.734 -8.360.374ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.291.564 73.085.457 153.733.882 49.158.247Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 27.126.503 60.634.711 14.585.570 -5.522.438Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -13.877.462 -3.152.342 -1.609.242 -1.973.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)203.540.605 130.567.826 166.710.210 41.661.968Finansman Gelirleri18 82.561.567 91.888.031 42.816.545 20.974.772Finansman Giderleri18 -88.529.854 -170.415.466 -18.711.318 -62.301.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)197.572.318 52.040.391 190.815.437 335.266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.987.624 -16.600.838 -32.595.460 -1.661.903Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -38.551.086 -27.937.504 -19.790.838 -10.587.215Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 563.462 11.336.666 -12.804.622 8.925.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637DÖNEM KARI (ZARARI)159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,14000000 0,05000000 0,14000000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300.601.789 26.296.688Dönem Karı (Zararı)159.584.694 35.439.553Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)159.584.694 35.439.553Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler230.225.823 222.721.039Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.526.830 109.695.425Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.320.129 29.365.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.678.536 8.929.223Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -451.141 2.816.531Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler28.092.734 17.620.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler50.794.707 62.444.981Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -16.987.506 -78.716.226Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler67.782.213 141.161.207Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.041.800 2.488.591Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.268.334 2.125.205Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.268.334 2.125.205Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 37.987.624 16.600.838Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19 -11.093.333 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-56.211.586 -172.137.755Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -172.143.073 118.395.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35.068.325 2.250.919İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-137.074.748 116.144.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.145.598 12.987.847İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.793.075 238.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.938.673 12.749.309Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 35.032.442 81.523.282Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -23.020.760 -44.867.854Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 120.270.827 -67.622.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.447.461 -42.079.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)82.823.366 -25.543.409Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.212.155 8.603.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.330.507 -281.058.225İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.740.409 1.812.096İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.070.916 -282.870.321Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-23.957.847 -47.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.790.239 -50.651Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.790.239 -50.651Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları333.598.931 86.022.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.604.211 -8.759.634Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 0 -6.224.151Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -26.392.931 -44.742.364YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-247.056.323 -22.464.976Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 7.068.238 6.675.675Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -254.124.561 -207.623.196Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 178.482.545FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.512.483 -491.986.889İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-82.008.924 -54.515.327İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -82.008.924 -54.515.327Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.265.272.093 871.208.481Kredilerden Nakit Girişleri1.265.272.093 471.315.307İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 246.401.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 153.491.674Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.181.551.893 -1.181.300.228Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.073.470.845 -872.602.183İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-108.081.048 -156.107.225Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -152.590.820Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.725.687 -10.576.469Ödenen Temettüler0 -54.358.365Ödenen Faiz-79.485.578 -141.161.207Alınan Faiz18 16.987.506 78.716.226YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.967.017 -488.155.177Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-6.887.304 -14.196.960NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.854.321 -502.352.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 368.759.555 763.474.780DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 332.905.234 261.122.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 333.192.567 368.764.091Finansal Yatırımlar9 54.278.770 52.010.433Ticari Alacaklar4-5 833.406.500 661.666.402İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 36.593.856 1.525.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar796.812.644 660.140.871Diğer Alacaklar16.671.465 19.933.082İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 6.149.643 10.942.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.521.822 8.990.364Stoklar6 318.372.941 353.405.383Peşin Ödenmiş Giderler7 15.637.784 11.145.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar104.236 169.623Diğer Dönen Varlıklar34.214.124 24.909.531ARA TOPLAM1.605.878.387 1.492.004.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.605.878.387 1.492.004.420DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7.490.113 3.190.514İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 2.282.025 24.501İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.208.088 3.166.013Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller32.115.872 32.770.040Maddi Duran Varlıklar8 1.792.244.901 1.669.065.111Kullanım Hakkı Varlıkları11.288.066 15.840.397Maddi Olmayan Duran Varlıklar76.270.570 72.761.836Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 69.207.629 65.698.895Peşin Ödenmiş Giderler7 46.241.150 27.712.299Ertelenmiş Vergi Varlığı14 47.087.817 45.389.631Diğer Duran Varlıklar490.982 339TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.013.229.471 1.866.730.167TOPLAM VARLIKLAR3.619.107.858 3.358.734.587KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar347.479.541 154.232.221İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar347.479.541 154.232.221Banka Kredileri12 347.479.541 154.232.221Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.742.818 209.673.545İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.742.818 209.673.545Banka Kredileri12 94.860.684 203.695.030Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 11.882.134 5.978.515Diğer Finansal Yükümlülükler12 300.088.582 81.545.026Ticari Borçlar4-5 457.993.666 337.722.839İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 103.681.604 66.234.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar354.312.062 271.488.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.706.981 11.494.826Diğer Borçlar14.583.341 11.961.490İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 1.038.580 3.778.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.544.761 8.182.501Türev Araçlar15.051.374 15.528.440Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 4.669.757 38.874.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 23.681.756 11.523.601Kısa Vadeli Karşılıklar53.365.885 25.088.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.681.016 1.981.297Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 48.684.869 23.107.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.436.034 2.150.724ARA TOPLAM1.356.799.735 899.795.716TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.356.799.735 899.795.716UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar65.324.331 37.418.064İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar65.324.331 37.418.064Banka Kredileri12 53.296.512 22.362.568Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 12.027.819 15.055.496Diğer Finansal Yükümlülükler12 0 296.000.000Diğer Borçlar0 3.576.650İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 3.576.650Türev Araçlar0 13.029.701Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 239.770 1.086.651Uzun Vadeli Karşılıklar118.212.354 96.554.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar109.821.631 88.437.078Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 8.390.723 8.117.913Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 0 892.603TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER183.776.455 448.558.660TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.540.576.190 1.348.354.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.078.531.668 2.010.380.211Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 785.527.741Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.324 234.324Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-508.348.112 -46.204.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.982.369 -13.283.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.982.369 -13.283.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.982.369 -13.283.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.543.124 6.262.691Yabancı Para Çevrim Farkları2.543.124 6.262.691Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları751.818.739 640.213.639Net Dönem Karı veya Zararı159.584.694 96.806.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.078.531.668 2.010.380.211TOPLAM KAYNAKLAR3.619.107.858 3.358.734.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -8.724.478 2.863.546 19.202.679 13.341.747 378.885.658 1.054.123.773 0 2.329.380.536 2.329.380.536Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.315.202 -28.315.202 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546.771 -585.651 -3.132.422 35.439.553 32.307.131 32.307.131Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.546.771 -585.651 -3.132.422 35.439.553 32.307.131 32.307.131Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-335.189.141 -335.189.141 -335.189.141Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-54.515.327 -54.515.327 -54.515.327Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.863.546 -10.778.470 -13.642.016 -1.245.989 4.109.535 -10.778.470 -10.778.470Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -37.600.883 -11.271.249 7.838.558 -3.432.691 405.954.871 640.213.638 35.439.553 1.961.204.729 1.961.204.729Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 6.262.691 -7.020.850 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -3.719.567 -11.418.395 159.584.694 148.166.299 148.166.299Dönem Karı (Zararı)0 0 159.584.694 159.584.694 159.584.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -3.719.567 -11.418.395 -11.418.395 -11.418.395Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi374.265.700 -462.143.706 45.546.377 -42.331.629 -42.331.629Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -508.348.112 -20.982.369 2.543.124 -18.459.245 405.954.871 751.818.739 159.584.694 2.078.531.668 2.078.531.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)159.584.694 35.439.553 158.219.977 -1.326.637DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.698.827 -2.546.774 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.623.534 -3.183.468 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.924.707 636.694 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 1.924.707 636.694 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.719.567 -1.111.361 -1.235.967 864.648Yabancı Para Çevrim Farkları-3.719.567 -1.111.361 -1.235.967 864.648DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.418.394 -3.658.135 -1.235.967 864.648TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.166.300 31.781.418 156.984.010 -461.989Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları148.166.300 31.781.418 156.984.010 -461.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887568BIST