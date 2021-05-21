***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 848.278.311 495.203.875Satışların Maliyeti16 -628.200.146 -446.733.610TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)220.078.165 48.470.265BRÜT KAR (ZARAR)19 -91.912 -17.430.394FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)162.043.024 -7.862.470Finansman Gelirleri18 51.808.054 19.622.552Finansman Giderleri18 -49.913.390 -30.931.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.937.688 -19.170.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.652.039 -427.986Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -32.456.951 -11.469.185Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 804.912 11.041.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)132.285.649 -19.598.942DÖNEM KARI (ZARARI)132.285.649 -19.598.942Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.114.782 84.170.381Dönem Karı (Zararı)132.285.649 -19.598.942Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)132.285.649 -19.598.942Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.183.829 77.156.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.391.720 35.880.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.039.772 16.320.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.576.691 2.655.781Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.000.000 -35.204Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.463.081 13.699.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.940.456 18.598.450Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -12.534.288 -7.691.044Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26.474.744 26.289.494Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.997.853 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.838.011 15.537.903Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -1.838.011 15.537.903Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 31.652.039 -9.181.410İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.649.833 27.660.211Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 108.385.532 41.094.580İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.596.121 -2.266.466İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)109.981.653 43.361.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.063.657 -18.783.103İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.752.238 5.384.640İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.311.419 -24.167.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -106.658.947 5.695.833Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 42.189.980 -3.539.542Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -71.950.829 21.206.744İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.899.115 -914.275İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-62.051.714 22.121.019Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)5.937.583 3.174.827Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.236 -46.005İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.509 -1.421.975İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-18.273 1.375.970Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)146.141 -18.794.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.669.872 -2.348.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.669.872 -2.348.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları209.819.645 85.217.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -859.621Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -16.935.973 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -26.768.890 -187.736YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.747.118 -107.916.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 33.125 11.910Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.125 11.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -16.780.243 -107.927.910Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.226.437 -107.927.910Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-553.806 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.547.939 88.105.449Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.414.428 202.964.801Kredilerden Nakit Girişleri20.414.428 202.964.801Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.717.478 -98.611.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-72.717.478 -94.705.061Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -3.906.781Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.319.466 0Ödenen Faiz-29.459.711 -23.938.554Alınan Faiz18 12.534.288 7.691.044YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.819.725 64.359.830Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.250.310 -375.235NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.569.415 63.984.595DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 448.831.807 368.764.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 525.401.222 432.748.686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 526.037.803 448.831.807Finansal Yatırımlar9 87.592.723 85.754.711Ticari Alacaklar4-5 817.751.268 926.136.800İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 20.068.383 18.472.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar797.682.885 907.664.538Diğer Alacaklar32.909.773 12.242.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.752.238 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.157.535 12.242.448Stoklar6 459.089.397 352.430.450Peşin Ödenmiş Giderler7 29.607.985 75.737.614İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.607.985 75.737.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 134.884Diğer Dönen Varlıklar751.403 8.220.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar751.403 8.220.187ARA TOPLAM1.953.740.352 1.909.488.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.953.740.352 1.909.488.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.688.201 2.988.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.688.201 2.988.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.816.775 29.954.268Maddi Duran Varlıklar8 1.815.776.580 1.835.124.391Kullanım Hakkı Varlıkları16.080.331 16.791.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 80.835.307 83.063.745Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 73.772.366 76.000.804Peşin Ödenmiş Giderler7 10.790.915 6.851.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.790.915 6.851.266Ertelenmiş Vergi Varlığı14 88.761.865 87.956.953Diğer Duran Varlıklar476.831 506.339İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar476.831 506.339TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.049.226.805 2.063.237.639TOPLAM VARLIKLAR4.002.967.157 3.972.726.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 677.366.148 707.265.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 677.366.148 707.265.009Banka Kredileri12 425.307.668 404.793.317İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12 252.058.480 302.471.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 96.634.579 103.009.662İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 96.634.579 103.009.662Banka Kredileri12 94.548.219 94.759.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.086.360 8.250.423Ticari Borçlar4-5 534.638.215 606.589.044İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 125.733.481 135.632.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar408.904.734 470.956.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15.273.298 9.335.715Diğer Borçlar19.652.447 19.972.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.394.815 3.342.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.257.632 16.629.796Türev Araçlar831.686 4.650.543Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar831.686 4.650.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 23.269.781 22.883.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 23.269.781 22.883.869Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 36.888.865 31.200.804Kısa Vadeli Karşılıklar44.483.645 49.358.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.850.001 15.300.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 25.633.644 34.058.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler359.914 6.197İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler359.914 6.197ARA TOPLAM1.449.398.578 1.554.271.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.449.398.578 1.554.271.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 18.756.085 19.055.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 18.756.085 19.055.021Banka Kredileri12 0 5.000.004Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 18.756.085 14.055.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 0 239.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 0 239.771Uzun Vadeli Karşılıklar120.987.752 117.008.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar113.318.410 106.291.720Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 7.669.342 10.717.072TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER139.743.837 136.303.584TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.589.142.415 1.690.575.335ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.413.824.742 2.282.151.205Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 1.159.793.441Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 -6.935.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.322 234.322Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-305.979.569 -407.972.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.620.649 -14.620.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.620.649 -14.620.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.620.649 -14.620.649Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.759.016 3.371.128Yabancı Para Çevrim Farkları2.759.016 3.371.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Yasal Yedekler13 405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları905.464.705 649.004.587Net Dönem Karı veya Zararı132.285.649 358.453.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.413.824.742 2.282.151.205TOPLAM KAYNAKLAR4.002.967.157 3.972.726.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 7.083.654 7.083.654 405.954.871 736.199.392 2.010.380.209 2.010.380.209TransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-100.290 -100.290 -19.598.943 -19.699.233 -19.699.233Dönem Karı (Zararı)-19.598.943 -19.598.943 -19.598.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-100.290 -100.290 -100.290 -100.290Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.322 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.983.364 6.983.364 405.954.871 736.199.392 -19.598.943 1.990.680.976 1.990.680.976Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler101.993.188 -101.993.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-612.112 -612.112 132.285.649 131.673.537 131.673.537Dönem Karı (Zararı)132.285.649 132.285.649 132.285.649Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-612.112 -612.112 -612.112 -612.112Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -14.620.649 -14.620.649 2.759.016 2.759.016 405.954.871 905.464.705 132.285.649 2.413.824.742 2.413.824.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)132.285.649 -19.598.942DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-612.110 -100.291Yabancı Para Çevrim Farkları-612.110 -100.291Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-612.110 -100.291DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-612.110 -100.291TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.673.539 -19.699.233Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları131.673.539 -19.699.233http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937358BIST