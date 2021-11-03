***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.150.609.420 1.961.907.527 1.164.713.136 867.780.315Satışların Maliyeti16 -2.362.966.280 -1.643.401.502 -881.427.847 -674.892.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)787.643.140 318.506.025 283.285.289 192.887.731BRÜT KAR (ZARAR)787.643.140 318.506.025 283.285.289 192.887.731Genel Yönetim Giderleri-170.975.602 -134.769.766 -50.469.005 -46.589.885Pazarlama Giderleri-20.590.617 -16.591.322 -7.140.835 -6.033.376Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.696.131 -6.007.259 -2.310.362 -1.919.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 77.360.327 90.332.161 19.947.665 37.024.303Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -78.304.601 -61.178.275 -16.334.699 -21.635.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)588.436.516 190.291.564 226.978.053 153.733.882Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 29.014.798 27.126.503 -4.931.683 14.585.570Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -261.743 -13.877.462 -86.562 -1.609.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)617.189.571 203.540.605 221.959.808 166.710.210Finansman Gelirleri19 134.347.518 82.561.567 42.547.376 42.816.545Finansman Giderleri19 -161.481.429 -88.529.854 -63.540.816 -18.711.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)590.055.660 197.572.318 200.966.368 190.815.437Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-147.073.039 -37.987.624 -48.247.112 -32.595.460Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -136.551.234 -38.551.086 -52.124.465 -19.790.838Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -10.521.805 563.462 3.877.353 -12.804.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977DÖNEM KARI (ZARARI)442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,38000000 0,14000000 0,13000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI427.362.273 290.170.689Dönem Karı (Zararı)442.982.621 159.584.694Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)442.982.621 159.584.694Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler388.845.576 219.794.723Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler125.225.104 109.526.830Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.213.414 40.052Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.213.414 40.052Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.051.536 47.320.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.466.429 21.067.127Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 778.038 -451.141Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 24.807.069 26.704.143Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -10.626.003 -1.321.071Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler49.069.115 50.794.707Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -25.837.886 -16.987.506Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 74.907.001 67.782.213Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.936.541 -2.081.852Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.529.854 -2.268.334Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -9.873.088 -2.268.334Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.656.766Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 147.073.039 37.987.624Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.567.316 -9.110.029Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.567.316 -9.110.029Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.093.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-238.713.391 -56.211.586Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.446.890 -172.143.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -70.886.405 -35.068.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44.560.485 -137.074.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.243.678 -6.145.598İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.861.667 4.793.075İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.105.345 -10.938.673Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6-7 -259.974.962 35.032.442Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 6.937.828 -23.020.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 89.521.065 120.270.827İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -30.870.230 37.447.461İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)120.391.295 82.823.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.091.827 8.212.155Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.374.228 10.330.507İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)223.039 -2.740.409İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.597.267 13.070.916Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 37.663.310 -23.957.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.375.019 -4.790.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.375.019 -4.790.239Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları593.114.806 323.167.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-22.207.677 -6.604.211Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -27.648.458Vergi İadeleri (Ödemeleri)-115.896.398 -26.392.931YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-183.390.940 -245.735.252Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 5.532.755 7.068.238Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.532.755 7.068.238Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7-8 -199.549.698 -254.124.561Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-198.548.972 -254.124.561Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.000.726Alınan Temettüler18 10.626.003 1.321.071FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.672.538 -82.512.483İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -82.008.924İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.008.924İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri407.052.000 1.265.272.093Kredilerden Nakit Girişleri407.052.000 1.265.272.093Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-538.596.871 -1.181.551.893Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.125.179 -1.073.470.845İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları12 -302.471.692 -108.081.048Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.008.790 -21.725.687Ödenen Faiz-52.956.763 -79.485.578Alınan Faiz19 25.837.886 16.987.506YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.298.795 -38.077.046Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-9.233.001 2.222.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.065.794 -35.854.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 448.206.273 368.759.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 517.272.067 332.905.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 518.889.205 448.831.807Finansal Yatırımlar9 95.634.022 85.754.711Ticari Alacaklar4-5 1.032.370.276 926.136.800İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 89.358.667 18.472.262İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar943.011.609 907.664.538Diğer Alacaklar7.924.042 12.242.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.861.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.062.375 12.242.448Stoklar6 656.979.852 352.430.450Peşin Ödenmiş Giderler7 24.236.222 75.737.614İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.236.222 75.737.614Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar134.884Diğer Dönen Varlıklar8.294.915 8.220.187İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.294.915 8.220.187ARA TOPLAM2.344.328.534 1.909.488.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.344.328.534 1.909.488.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.462.551 2.988.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.462.551 2.988.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller30.498.038 29.954.268Maddi Duran Varlıklar8 1.892.246.931 1.835.124.391Kullanım Hakkı Varlıkları17.384.393 16.791.857Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.211.474 83.063.745Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 70.148.533 76.000.804Peşin Ödenmiş Giderler7 36.625.339 6.851.266İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.625.339 6.851.266Ertelenmiş Vergi Varlığı14 79.969.446 87.956.953Diğer Duran Varlıklar3.407.632 506.339İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar3.407.632 506.339TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.140.805.804 2.063.237.639TOPLAM VARLIKLAR4.485.134.338 3.972.726.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 668.002.178 707.265.009İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar668.002.178 707.265.009Banka Kredileri668.002.178 404.793.317İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları302.471.692Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 51.894.712 103.009.662İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları51.894.712 103.009.662Banka Kredileri47.074.403 94.759.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.820.309 8.250.423Ticari Borçlar4-5 696.110.109 606.589.044İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 104.762.366 135.632.596İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar591.347.743 470.956.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.427.542 9.335.715Diğer Borçlar13.360.612 19.972.102İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 3.565.345 3.342.306İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.795.267 16.629.796Türev Araçlar4.650.543Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar4.650.543Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 60.786.950 22.883.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.786.950 22.883.869Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 51.720.756 31.200.804Kısa Vadeli Karşılıklar49.130.903 49.358.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.295.999 15.300.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.834.904 34.058.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler243.458 6.197İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler243.458 6.197ARA TOPLAM1.608.677.220 1.554.271.751TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.608.677.220 1.554.271.751UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 16.055.881 19.055.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.055.881 19.055.021Banka Kredileri5.000.004Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.055.881 14.055.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 239.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)239.771Uzun Vadeli Karşılıklar146.103.591 117.008.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar139.225.968 106.291.720Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 6.877.623 10.717.072TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.159.472 136.303.584TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.770.836.692 1.690.575.335ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.714.297.646 2.282.151.205Ödenmiş Sermaye13 1.159.793.441 1.159.793.441Sermaye Düzeltme Farkları13 134.868.176 134.868.176Geri Alınmış Paylar (-)-6.935.220 -6.935.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)234.322 234.322Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-305.979.569 -407.972.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.757.845 -14.620.649Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.757.845 -14.620.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.757.845 -14.620.649Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.672.144 3.371.128Yabancı Para Çevrim Farkları2.672.144 3.371.128Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 405.954.871 405.954.871Yasal Yedekler405.954.871 405.954.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları905.464.705 649.004.587Net Dönem Karı veya Zararı442.982.621 358.453.306TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.714.297.646 2.282.151.205TOPLAM KAYNAKLAR4.485.134.338 3.972.726.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler785.527.741 134.868.176 234.324 -46.204.406 -13.283.541 -13.283.541 6.262.691 6.262.691 405.954.871 737.020.355 2.010.380.211 2.010.380.211Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -3.719.567 -3.719.567 159.584.694 148.166.299 148.166.299Dönem Karı (Zararı)159.584.694 159.584.694 159.584.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.698.828 -7.698.828 -3.719.567 -3.719.567 -11.418.395 -11.418.395Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi374.265.700 -462.143.706 45.546.377 -42.331.629 -42.331.629Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.935.220 -30.747.993 -37.683.213 -37.683.213Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.324 -508.348.112 -20.982.369 -20.982.369 2.543.124 2.543.124 405.954.871 751.818.739 159.584.694 2.078.531.668 2.078.531.668Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -407.972.757 -14.620.649 -14.620.649 3.371.128 3.371.128 405.954.871 1.007.457.893 2.282.151.205 2.282.151.205Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler101.993.188 -101.993.188 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.196 -10.137.196 -698.984 -698.984 442.982.621 432.146.441 432.146.441Dönem Karı (Zararı)442.982.621 442.982.621 442.982.621Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.137.196 -10.137.196 -698.984 -698.984 -10.836.180 -10.836.180Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.159.793.441 134.868.176 -6.935.220 234.322 -305.979.569 -24.757.845 -24.757.845 2.672.144 2.672.144 405.954.871 905.464.705 442.982.621 2.714.297.646 2.714.297.646Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)442.982.621 159.584.694 152.719.256 158.219.977DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.137.194 -7.698.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.671.493 -9.623.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.534.299 1.924.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.534.299 1.924.707Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967Yabancı Para Çevrim Farkları-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-698.985 -3.719.567 114.581 -1.235.967DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.836.179 -11.418.394 114.581 -1.235.967TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)432.146.442 148.166.300 152.833.837 156.984.010Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları432.146.442 148.166.300 152.833.837 156.984.010http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974601BIST