***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması,13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- 2020 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı.2- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.3- 2020 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaylandı.4- Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimleri yapıldı.5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.6- Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin değişikliği onaylandı.8- 2021 yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924074BIST