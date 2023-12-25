Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2023 21:17
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2023
Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Saygı duruşu,
2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz taralından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu taralından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4 - Gündem 'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak Şirket'in 1.159.793.441,-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 86.784.965,-Türk Lirası tutarında artırılması bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.246.578.406,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesi işlemi olağanüstü genel kurul tarafından onaylandı. Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 1.159.793.441 TL' den 1.246.578.406 TL' ye artırılması ve esas sözleşme değişikliği hususu da genel kurulda onaylanmıştır.
Alınan kararlar, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 EN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 TR.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229106


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.265
Değişim :  -3,87% |  -292,69
Açılış :  7.527  
Önceki Kapanış :  7.558  
En Düşük
7.208 En Yüksek
7.527
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 52,00 56.024.825 % 9,89  
MTRYO 6,37 2.052.917 % 7,78  
PRZMA 32,72 75.432.350 % 7,28  
BJKAS 46,96 32.720.570 % 6,73  
ERSU 9,93 20.705.702 % 5,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,1021 29,1561 % -0,19  
Euro 32,0209 32,0257 % -0,62  
Sterlin 36,8530 37,0379 % -0,39  
Frank 33,9043 34,1085 % -0,30  
Riyal 7,7422 7,7810 % -0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,17 24,22 % 0,66  
Platin 970,66 980,34 % 0,66  
Paladyum 1.202,35 1.207,70 % 0,66  
Brent Pet. 79,18 79,18 % 0,66  
Altın Ons 2.052,78 2.053,27 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru