***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2023Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.12.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Saygı duruşu,2 - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz taralından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu taralından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Gündem 'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak Şirket'in 1.159.793.441,-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 86.784.965,-Türk Lirası tutarında artırılması bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.246.578.406,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesi işlemi olağanüstü genel kurul tarafından onaylandı. Buna Bağlı olarak Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 1.159.793.441 TL' den 1.246.578.406 TL' ye artırılması ve esas sözleşme değişikliği hususu da genel kurulda onaylanmıştır.Alınan kararlar, ekte yer alan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.12.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 EN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 25.12.2023 TR.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı EN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.12.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230305BIST