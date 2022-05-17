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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

17.05.2022 23:35
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bir süredir Şirketimiz hisselerinin satışına ilişkin asılsız haber ve söylentiler yayılmaktadır.
Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaların dikkate alınmamasını  SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan resmi duyurular haricindeki haber ve iddialara itibar edilmemesini, 
kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031035


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 19,91 218.019.119 % 10,00  
EGEPO 8,03 46.284.831 % 10,00  
IMASM 38,78 67.649.088 % 9,98  
EUHOL 2,76 26.157.136 % 9,96  
ULUSE 174,60 33.427.415 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8860 15,8961 % -0,04  
Euro 16,7141 16,7694 % 0,07  
Sterlin 19,7996 19,8989 % 3,75  
Frank 15,9386 16,0346 % 3,22  
Riyal 4,2266 4,2478 % 2,37  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.816 -0,15  
Altın Gr. 928 928 16,84  
Cumhuriyet 6.165 6.258 86,00  
Tam 6.134 6.292 81,00  
Yarım 2.965 3.044 39,18  
Çeyrek 1.487 1.522 19,59  
Gümüş.Ons 21,60 21,66 -0,01  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,25  
B. Petrol 112 112 -1,89  
Seans Raporu 18:05
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