***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir süredir Şirketimiz hisselerinin satışına ilişkin asılsız haber ve söylentiler yayılmaktadır.Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaların dikkate alınmamasını SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan resmi duyurular haricindeki haber ve iddialara itibar edilmemesini,kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031035BIST