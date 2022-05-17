***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
17.05.2022 23:35
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir süredir Şirketimiz hisselerinin satışına ilişkin asılsız haber ve söylentiler yayılmaktadır.
Hiçbir dayanağı olmayan bu iddiaların dikkate alınmamasını SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılan resmi duyurular haricindeki haber ve iddialara itibar edilmemesini,
kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031035
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,9301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0280
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9301
En Düşük
15,8421
18:0516,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0385
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7957
En Düşük
16,6973
18:05927,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,97
|Açılış
|: 927,97
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8860
|15,8961
|% -0,04
|
|Euro
|16,7141
|16,7694
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,7996
|19,8989
|% 3,75
|
|Frank
|15,9386
|16,0346
|% 3,22
|
|Riyal
|4,2266
|4,2478
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.816
|-0,15
|
|Altın Gr.
|928
|928
|16,84
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,89
|