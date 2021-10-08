***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi
08.10.2021 19:04
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 20 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 07 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır.Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969097
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
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1.405
En Düşük
1.394
18:058,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0888
|Açılış
|: 8,9050
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|Önceki Kapanış
|: 8,8750
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8,9740
En Düşük
8,8520
18:0510,3681
En Yüksek
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|: 0,90%
|| 0,0928
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 10,2600
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10,3872
En Düşük
10,2298
18:05505,90
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|Açılış
|: 505,90
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|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
509,99
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|179,30
|25.399.825
|% 10,00
|
|KSTUR
|187,00
|490.372
|% 10,00
|
|AYCES
|55,00
|4.574.411
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|38.714.497
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|5.664.250
|% 9,99
|
|KERVN
|0,72
|1.045.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|14,58
|2.951.954
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|4.293.729
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|249.909.353
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,50
|267.245.081
|% -9,62
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% -0,96
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 1,68
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 2,92
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% -0,84
|
|ODAS
|1,46
|162.488.618
|% 0,69
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% -0,21
|
|SISE
|8,02
|464.990.563
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9565
|8,9638
|% 1,00
|
|Euro
|10,3557
|10,3681
|% 0,90
|
|Sterlin
|12,1569
|12,2179
|% 0,97
|
|Frank
|9,6146
|9,6725
|% 1,09
|
|Riyal
|2,3793
|2,3913
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,18
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|66,00
|
|Tam
|3.344
|3.430
|28,44
|
|Yarım
|1.616
|1.659
|13,75
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,11
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM