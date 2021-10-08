***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Eylül 2021 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 07 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır.Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969097BIST