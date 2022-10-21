***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi
21.10.2022 19:16
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 19 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 20 Ekim 2022 tarihinde onaylanmıştır.Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073409
BIST
18:053.935
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|: 3.905
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18,6503
En Düşük
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965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
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|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
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|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
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|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
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|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5939
|18,6077
|% 0,00
|
|Euro
|18,3120
|18,3280
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,8402
|20,9447
|% 0,05
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|Frank
|18,5473
|18,6590
|% 0,49
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|Riyal
|4,9333
|4,9581
|% 0,05
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.651
|1.651
|22,94
|
|Altın Gr.
|987
|987
|13,61
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
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|Tam
|6.683
|6.805
|96,00
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|Yarım
|3.256
|3.327
|47,00
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|Çeyrek
|1.633
|1.663
|22,00
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|Gümüş.Ons
|19,08
|19,11
|0,43
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|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,22
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|B. Petrol
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|93,08
|0,70
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