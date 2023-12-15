***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi
15.12.2023 19:16
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 14 Aralık 2023 tarihinde onaylanmıştır.
Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226235
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
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|Önceki Kapanış
|: 7.813
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7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0455
|Açılış
|: 29,0100
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|Önceki Kapanış
|: 28,9900
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29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,2440
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6500
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En Düşük
31,5333
18:051.896,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.896,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
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1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
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|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
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|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
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|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9975
|29,0072
|% 0,16
|
|Euro
|31,6602
|31,6771
|% -0,76
|
|Sterlin
|36,6855
|36,8695
|% -0,49
|
|Frank
|33,2892
|33,4897
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7069
|7,7456
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,03
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|948,82
|950,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,04
|1.183,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,28
|76,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,20
|2.035,46
|% 0,66
|
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18:05
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17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
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17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem