***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2022 18:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Ağustos 2022 tarihli özel durum açıklamasında bildirilen borçlanma aracı ihracına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 19 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064112
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
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|Önceki Kapanış
|: 3.377
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3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4950
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18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1066
|Açılış
|: 18,4300
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|Önceki Kapanış
|: 18,4950
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18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 982,44
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|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2820
|18,2898
|% 0,19
|
|Euro
|18,3501
|18,3882
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,8184
|20,9228
|% 0,15
|
|Frank
|18,8651
|18,9788
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8496
|4,8740
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-4,47
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.675
|6.778
|66,00
|
|Yarım
|3.253
|3.301
|20,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
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17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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