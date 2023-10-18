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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.10.2023 18:30
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Edilmesi Hakkında Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Ekim 2023 tarih ve 56 sayılı kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Senedi İhracı" başlıklı 9. Maddesinde belirlenen yetkiler istinaden, Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000 TL (İkimilyar Türklirası) tutarına kadar, bir veya birden fazla defa da ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde her türlü işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü' nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207582


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Yarım 5.939 6.004 96,00  
Çeyrek 2.960 3.002 48,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,82 0,00  
Gümüş Gr. 20,50 20,53 0,02  
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