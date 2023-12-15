***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 01 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 14 Aralık 2023 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226234BIST