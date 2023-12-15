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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.12.2023 19:15
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01 Kasım 2023 tarihli özel durum açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) borçlanma aracı ihracına ilişkin onay için başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından 14 Aralık 2023 tarihinde onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226234


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