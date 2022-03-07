***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mart 2022 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Grup Şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.Raporun sonuç kısmı" 2021 yılında Grup Şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşması, dolayısıyla 2022 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir. " şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008021BIST