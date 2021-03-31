***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar DağıtımıI İle İlgili Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)OYAKC, TRAMRDIN91F2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)OYAKC, TRAMRDIN91F2 0 0Ek Açıklamalar2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin teklif 31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUOYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.159.793.4412. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 412.385.133* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 378.442.461 318.746.0034. Vergiler ( - ) -19.989.155 -44.320.0965. Net Dönem Kârı 358.453.306 274.425.9066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 358.453.306 274.425.9068. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 807.93610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 359.261.24211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 359.261.24220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922439BIST