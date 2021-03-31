***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 20:56
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar DağıtımıI İle İlgili Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 05.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OYAKC, TRAMRDIN91F2 0 0
Ek Açıklamalar
2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kârın dağıtılmamasına ve geçmiş yıllar karına aktarılmasına ilişkin teklif 31 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.159.793.441
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 412.385.133
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 378.442.461 318.746.003
4. Vergiler ( - ) -19.989.155 -44.320.096
5. Net Dönem Kârı 358.453.306 274.425.906
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 358.453.306 274.425.906
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 807.936
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 359.261.242
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 359.261.242
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimizin yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının planlanan idame, teknoloji ve büyüme yatırımları nedeniyle doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922439
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