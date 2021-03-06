***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 12.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz'in Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında,Birleşme nedeniyle aşılan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.Bu kapsamda 12.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruldu.Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915723BIST