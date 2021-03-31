***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 12.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar31 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşme değişikliği pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922445BIST