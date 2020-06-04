***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 19:22
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, devrolma suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesi nedeniyle şirket sermayemiz 1.050.269.441 TL artırılarak 109.524.000 TL'den 1.159.793.441 TL'ye çıkarılmış olup artırılan sermaye tutarı 04.06.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849240
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0944
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 6,04
|Açılış
|: 373,98
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
374,51
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4967
|8,5393
|% 0,57
|
|Frank
|7,0496
|7,0920
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|20,34
|
|Altın Gr.
|374
|374
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.462
|35,20
|
|Tam
|2.501
|2.533
|36,30
|
|Yarım
|1.221
|1.237
|17,70
|
|Çeyrek
|610
|618
|8,80
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,09
|