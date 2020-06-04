***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, devrolma suretiyle şirketimiz bünyesinde birleşmesi nedeniyle şirket sermayemiz 1.050.269.441 TL artırılarak 109.524.000 TL'den 1.159.793.441 TL'ye çıkarılmış olup artırılan sermaye tutarı 04.06.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849240BIST