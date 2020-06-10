***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz birleşme nedeniyle 30.06.2020 tarihinden itibaren finansal tablolarını aşağıda yer alan finansal tablo tiplerine göre yayınlayacaktır.Finansal tablo Tipi : Tam KonsolidasyonKapsamlı Gelir Tablosu : Çift Tablolu Sunum, Diğer Kapsamlı Gelir Vergi ÖncesiNakit Akış Tablosu : Dolaylı Yöntemhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850561BIST